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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1053957
المناطق- الحدود الشمالية:

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، سلامه بن صايل الرويلي، بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

وأكد سموه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصة كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.

وقدم الرويلي لسمو أمير المنطقة نبذة عن أعمال فرع الهيئة بالمنطقة، مثمناً دعمه لأعمالها لتؤدي دورها الإنساني.

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