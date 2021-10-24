“السديري” يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق استراتيجية “استدامة الرياض”

المناطق- الرياض:

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وقال: تأتي استراتيجية استدامة الرياض التي أعلنها سمو ولي العهد –حفظه الله- معززة للجهود البيئية الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة ويؤكد دورها الريادي على المستوى العالمي، وأن التنمية الاقتصادية لن تكون على حساب البيئة.

وأضاف الدكتور السديري أن استراتيجية الرياض ستعزز من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة بفضل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لتحقيق تنمية وطنية شاملة في كل مناطق المملكة، وستكون القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية وما تشمله من مبادرات طموحة محققة لتنمية مستدامة ومحفزة للفرص الاستثمارية -بمشيئة الله-.

وأكد أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام في سبيل المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة سيجعل العاصمة الرياض بما تملكه من مقومات استثمارية وبنى تحتية -بإذن الله -مقصداً عالمياً يحقق ما يهدف إليه سمو ولي العهد -حفظه الله – من تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالمياً.