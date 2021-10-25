بلدية الظهران: 600 شجرة من اللوز البلدي والأكاسيا والجكرندا تزين شارع طارق ابن زياد

المناطق- الشرقية:

قامت بلدية الظهران، مؤخرا، بزراعة 250 شجرة من (اللوز البلدي المثمر) بممشى تلال الدوحة، وزراعة 350 شجرة من الأكاسيا والجكرندا بشارع طارق ابن زياد، وذلك ضمن مبادرة شرقية خضراء، بالتعاون مع شركة سايبم العربية السعودية.

وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم، أن زراعة الأشجار يأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية؛ لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي، إضافة إلى أن التشجير يمثل عامل جذب سياحي للمنطقة، مبيناً أن عمليات التشجير تساهم في استدامة المدن من الناحية الاقتصادية والبيئية.

وأكد، مضي البلدية قدماً على طريق المسيرة الخضراء، وتوسيع خارطة المسطحات الخضراء، ومضاعفة أعداد الأشجار، مشيرا الى أن اختيار هذه الأشجار له العديد من المنافع، منها زيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الرقعة الخضراء بإدخال عناصر جديدة من الأشجار المثمرة، والتي يستفيد منها السكان، موضحا بأن وجود الأشجار المثمرة قد تخفف من نسبة التلوث في الهواء، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار المثمرة في خلق منظر جمالي، والاستفادة من ثمرها، مبينا بأن هذه الأشجار التي تم زراعتها اختيرت كونها تتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة، واسهامها في جودة الحياة وأنسنة المدن.

ودعا المهندس محمد الجاسم كافة أفراد المجتمع الى المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء، وعدم العبث بها وذلك ليستفيد من منافعها الجميع.