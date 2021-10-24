احدث الأخبار

مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر
أبرز المواد
 بلدية الظهران: 600 شجرة من اللوز البلدي والأكاسيا والجكرندا تزين شارع طارق ابن زياد
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير
أبرز المواد
 متحدث الموارد البشرية: متابعة مستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق قرارات التوطين
محليات
 “السديري” يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق استراتيجية “استدامة الرياض”
أبرز المواد
 هل تتذكرون واقعة مهاجمة كلاب ضالة لطفل في تبوك؟.. تفاصيل جديدة بشأن وضعه الصحي
أبرز المواد
 مصادر: اجتماع لقيادات الجيش والأمن السوداني عقب بيان “البرهان”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
 عقوبات بحق 10 مواطنين و7 مقيمين “أشعلوا النار” في منتزه السودة
أبرز المواد
 أكثر من 157 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة
أبرز المواد
 هيئة التراث تبدأ مشروع التنقيب الأثري بموقع “زبالا” بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 المسند: الأسبوع الجاري سيشهد أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام
أبرز المواد
مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر

مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر

أبرز المواد
بلدية الظهران: 600 شجرة من اللوز البلدي والأكاسيا والجكرندا تزين شارع طارق ابن زياد

بلدية الظهران: 600 شجرة من اللوز البلدي والأكاسيا والجكرندا تزين شارع طارق ابن زياد

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير

أبرز المواد
متحدث الموارد البشرية: متابعة مستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق قرارات التوطين

متحدث الموارد البشرية: متابعة مستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق قرارات التوطين

محليات

مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر

مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1053981
وادي الدواسر – مبارك الدوسري:

صادرت بلدية مُحافظة وادي الدواسر أمس الأحد، كميات من المواد الغذائية والحلويات، المتنوعة والمنتهية الصلاحية والأكل البائت بعد جولة ميدانية نفذها مراقبي البلدية على عدد من أحياء المحافظة ومراكزها.

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 63 كيلو أكل بائت، والكشف عن وجود 28 عاملاً بدون شهادات صحية، أو حمل شهادات تحتاج إلى تحديث، ووجود أسماك فاسدة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وطن ونصف الطن من الحلويات منقولة في مركبة غير مناسبة لنقل تلك المواد.

وأشار إلى أنه تم إتلاف كافة المواد المصادرة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

روابط ذات صلة

مصادرة طن ونصف من الحلويات في مركبة مخالفة بوادي الدواسر

مصادرة طن ونصف من الحلويات في مركبة مخالفة بوادي الدواسر
محافظ وادي الدواسر يبحث مع مسؤولي المياه احتياجات المحافظة

محافظ وادي الدواسر يبحث مع مسؤولي المياه احتياجات المحافظة
بلدية وادي الدواسر تُعالج التشوه البصري برفع المركبات المُهملة

بلدية وادي الدواسر تُعالج التشوه البصري برفع المركبات المُهملة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*