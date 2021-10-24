مصادرة مواد غذائية غير صالحة في محافظة وادي الدواسر

وادي الدواسر – مبارك الدوسري:

صادرت بلدية مُحافظة وادي الدواسر أمس الأحد، كميات من المواد الغذائية والحلويات، المتنوعة والمنتهية الصلاحية والأكل البائت بعد جولة ميدانية نفذها مراقبي البلدية على عدد من أحياء المحافظة ومراكزها.

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 63 كيلو أكل بائت، والكشف عن وجود 28 عاملاً بدون شهادات صحية، أو حمل شهادات تحتاج إلى تحديث، ووجود أسماك فاسدة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وطن ونصف الطن من الحلويات منقولة في مركبة غير مناسبة لنقل تلك المواد.

وأشار إلى أنه تم إتلاف كافة المواد المصادرة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.