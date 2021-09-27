“الصحة العامة” تكشف الفرق بين الإنفلونزا والزكام.. وتوضح الأعراض والعلامات

محررو المناطق:

أوضحت هيئة الصحة العامة، أن الإنفلونزا، عدوى فيروسية تنتشر بسهولة بين البشر، تهاجم الجهاز التنفسي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع تويتر: “يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية”.

ونشرت الهيئة إنفوجرافا سلط الضوء على أعراض وعلامات الإنفلونزا والفرق بينها وبين أعراض وعلامات الزكام. ونصحت في الوقت نفسه بأخذ اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية.