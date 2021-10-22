“العدل” تكشف خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني للبائع عبر “ناجز”

محررو المناطق:

أوضحت وزارة العدل، خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني للبائع عبر بوابة “ناجز”، وذلك من خلال مقع فيديو نشره حساب الوزارة على موقع تويتر.

وفي وقت سابق، كشفت العدل عن ارتفاع عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 28 ألف عملية، خلال العام الجاري 2021.

وأوضحت، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأشارت العدل، بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.