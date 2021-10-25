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ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

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 أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

 أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1054003
المناطق - الحدود الشمالية:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني.

وتمنى سموه للواء بن حثلين المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته عبر اللواء بن حثلين، عن شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

 

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