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أمير مكة يستعرض التقرير السنوي لمجلس أوقاف جامعة جدة

أمير مكة يستعرض التقرير السنوي لمجلس أوقاف جامعة جدة

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أمير مكة يستعرض التقرير السنوي لمجلس أوقاف جامعة جدة

أمير مكة يستعرض التقرير السنوي لمجلس أوقاف جامعة جدة
http://almnatiq.net/?p=1054016
محررو المناطق:

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة  الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، اجتماعاً بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، وأعضاء مجلس نظارة وقف الجامعة تخلله استعراض للتقرير السنوي للوقف.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوقف قدّم خلال العام الماضي أكثر من 42 برنامجاً ومبادرة من أبرزها تعلّم عن بعد، وبرامج أوقاف القرآن وعلومه والمنح الدراسية كذلك تم تأسيس شركة أوقاف الجامعة (وادي المستقبل).

وبحسب العرض، فإن الوقف يهدف لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي تسعى لجلب الدعم لبناء وتطوير وإدارة أوقاف الجامعة وتنمية إيراداتها، إضافة إلى بناء وتأهيل فريق عمل الوقف، بجانب توفير فرص استثمارية مشجعة، وإتاحة الفرصة النوعية للراغبين في أعمال الخير.

ويهدف الوقف أيضاً إلى بناء الشراكات الداعمة، وتمويل البحث العلمي والطبي، ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم، كذلك توفير خدمات طبية للمجتمع، وتقديم المعونات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة.

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