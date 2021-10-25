أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس جامعة جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، رئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان الحميدان، وأعضاء مركز البيانات الضخمة التابع لإمارة المنطقة وتنفذه الجامعة ويهدف لدعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى شرح عن أخر خطوات العمل في المركز والأهداف المنوطة به الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي من شأنها خدمة المنطقة في كافة الجوانب التنموية، كذلك رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

ويحوي المركز تقنيات متقدمة لتوفير الاستفادة المثلى من البيانات عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها، لرفع جودة الحياة، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية، وتعزيز الهوية من خلال تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.