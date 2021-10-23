إجراء أول عملية جراحية لعلاج الشفة “الأرنبية” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

محررو المناطق

تمكن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة وفي سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها، إجراء أول عمليه جراحية لعلاج الشفه الأرنبية لطفلة مقيمة يمنية تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضحت صحة بيشة أن العملية أجريت على يد نخبة من الأطباء بقيادة الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين والدكتور غازي علوني اخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة إليزابيث هيدالغو أخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة زهراء الزايد طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بصحة بيشه وذلك بدعم وتحفيز من سعادة مدير الشئون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني ودعم متواصل ومتابعة من مدير إدارة طب الاسنان بصحة بيشة الدكتور عبدالله سلمان القرني وأجريت العمليه تحت إشراف المشرف العام على المستشفى الدكتور صالح عبدالرحمن ال خبتي.

الجدير بالذكر أنه وبفضل من الله فقد تحسنت حالة الطفلة وخرجت من المستشفى وهي بصحه وعافيه وأعطيت مواعيد متابعة في العيادة، وأن مثل هذه الحالات كان في السابق يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة خارج المنطقة.

هذا وقد أعرب والد الطفلة عن اعتزازه وفخره بمثل هذا الانجاز والتقدم في الخدمات الطبية المتواترة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، مثمنا جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية ووصف نجاح العملية التي أجريت لابنته بالانجاز.