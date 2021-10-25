ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

محررو المناطق

استقبل ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، رؤساء وفود الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويفتتح بعد قليل سمو ولي العهد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالعاصمة الرياض.

وتأتي هذه القمة بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها، في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.