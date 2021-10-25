احدث الأخبار

ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)
أبرز المواد
 جمعية المودة للتنمية الأسرية تنظم ملتقى التميز المؤسسي بمكة المكرمة
المناطق
 إجراء أول عملية جراحية لعلاج الشفة “الأرنبية” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 105 وتدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في الجوبة والكسارة
أبرز المواد
 بعد قليل.. ولي العهد يفتتح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس جامعة جدة
محليات
 أمير مكة يستعرض التقرير السنوي لمجلس أوقاف جامعة جدة
أبرز المواد
 “العدل” تكشف خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني للبائع عبر “ناجز”
أبرز المواد
  أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 “الصحة العامة” تكشف الفرق بين الإنفلونزا والزكام.. وتوضح الأعراض والعلامات
أبرز المواد
 بـ 80 ريالًا.. لعبة جديدة تنافس” البلاى ستيشن” تغزو الأسواق
أبرز المواد
 51 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

أبرز المواد
جمعية المودة للتنمية الأسرية تنظم ملتقى التميز المؤسسي بمكة المكرمة

جمعية المودة للتنمية الأسرية تنظم ملتقى التميز المؤسسي بمكة المكرمة

المناطق
إجراء أول عملية جراحية لعلاج الشفة “الأرنبية” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

إجراء أول عملية جراحية لعلاج الشفة “الأرنبية” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

أبرز المواد
التحالف: مقتل 105 وتدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في الجوبة والكسارة

التحالف: مقتل 105 وتدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في الجوبة والكسارة

أبرز المواد

ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1054041
محررو المناطق

استقبل ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، رؤساء وفود الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويفتتح بعد قليل سمو ولي العهد  قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالعاصمة الرياض.

وتأتي هذه القمة بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها، في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

روابط ذات صلة

بعد قليل.. ولي العهد يفتتح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بعد قليل.. ولي العهد يفتتح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أمير الرياض: استراتيجية الاستدامة ستكون صانعة للاستثمار وخالقة للوظائف

أمير الرياض: استراتيجية الاستدامة ستكون صانعة للاستثمار وخالقة للوظائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*