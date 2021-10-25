عناق أخوي بين ولي العهد ونظيره الكويتي في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” (فيديو)

محررو المناطق

شهد استقبال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عناقا أخويا بين الجانبين.

ووصل إلى الرياض اليوم ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.