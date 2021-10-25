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لحظة استقبال ولي العهد لجون كيري في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” (فيديو)

لحظة استقبال ولي العهد لجون كيري في قمة “الشرق الأوسط الأخضر” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1054060
محررو المناطق

استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  المبعوث الأميركي لشؤون المناخ “جون كيري” لحظة وصوله للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويفتتح بعد قليل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخض بالعاصمة الرياض.

وتأتي هذه القمة بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها، في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

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