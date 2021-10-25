ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء العالم في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (صورة)

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أظهرت صورة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وافتتح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة عدد من زعماء وقادة العالم.

وأعلن ولي العهد خلال افتتاح القمة عن عدد من المبادرات المهمة جاء على رأسها إطلاق مبادرتين للمناخ بـ 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ 15% منهما.