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أمانة جدة تشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي

أمانة جدة تشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي

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أمانة جدة تشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي

أمانة جدة تشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1054132
محررو المناطق

في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي، نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع مبادرة “لا تنظري الأغراض”، وذلك ضمن حملة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون والشراكة مع جمعية عيون جدة ومستشفى سليمان فقيه، وفريق “دراج جدة

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن المبادرة تهدف لنشر الوعي لدى المجتمع والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، مضيفا أن المبادرة تأتي ضمن عديد من البرامج التثقيفية للتوعية الصحية بالتعاون مع الجهات الرسمية وبمشاركة مؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.

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