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في 5 خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إسعاف المصاب بالغصة

في 5 خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إسعاف المصاب بالغصة

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في 5 خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إسعاف المصاب بالغصة

في 5 خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إسعاف المصاب بالغصة
http://almnatiq.net/?p=1054140

نشرت هيئة الهلال الأحمر، منشور توعوي حول طبيعة انسداد مجرى الهواء، أو مايسمى بـ”الغصة” وخطوات إسعاف الشخص المصاب.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن أعراض “الغصة” تشمل ما يلي: “عدم القدرة على الكلام، الميل إلى فقدان الوعي، وصعوبة التنفس ووجود زرقة في لون الجلد”.

كما أعلنت الهيئة عن خطوات إسعاف الشخص المصاب بانسداد في مجرى الهواء أو ما يسمى بالغصة كما هو موضح أدناه:

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