ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يستعرضان الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة (فيديو)

المناطق- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

واستعرض ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يستعرضان في لقاء جانبي على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.