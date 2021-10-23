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وزير الزراعة: “الشرق الأوسط الأخضر” تؤكد حرص المملكة على إيجاد حلول فاعلة لحماية البيئة

وزير الزراعة: “الشرق الأوسط الأخضر” تؤكد حرص المملكة على إيجاد حلول فاعلة لحماية البيئة
http://almnatiq.net/?p=1054161
محررو المناطق

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن ‏إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – قمة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض اليوم، وإعلانه عن عدد من المبادرات، يؤكد حرص المملكة على إيجاد حلول فاعلة وجادة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي حول العالم.

‏وأضاف الفضلي في تغريدة عبر “تويتر”، أن ‎مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشمل إنشاء 3 مراكز إقليمية تعنى بالتنمية المستدامة للموارد السمكية، ودراسات تغير المناخ، والإنذار المبكر من الغبار والعواصف الرملية، إضافة إلى مبادرة لتطوير برنامج إقليمي لاستمطار السحب؛ حمايةً لكوكب الأرض وضماناً لمستقبل مشرق للأجيال.

وتابع: “ستسهم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في ‏إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – قمة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض اليوم، وإعلانه عن عدد من المبادرات، يؤكد حرص المملكة على إيجاد حلول فاعلة وجادة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي حول العالم. من تدهور الأراضي والتصحر وتأثيرات التغير المناخي من خلال زراعة 40 مليار شجرة في المنطقة إضافة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

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