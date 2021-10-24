تصل إلى 20 ألف ريال.. التدخين في غير الأماكن المخصصة يعرض صاحبها لغرامة

محررو المناطق

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التابعة لوزارة الصحة، عن مواصفات الأماكن التي يسمح بها في التدخين بأماكن العمل وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة الغرامات المقررة نظامًا لمخالفات نظام مكافحة التدخين.

وبحسب ما أكدت اللجنة، في مواد اللائحة التنفيدية المنشورة بموقععها الإلكتروني الرسمي، فقد تتمثل هذه المواصفات في التالي:

– يجب أن يكون المكان معزولا عن المناطق المجاورة له.

– يجب ألا يقل ارتفاعه عن 3م.

– يجب أن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق.

– يجب ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل مساحة 1.40 متر مربع للشخص على الأقل.

– عدم وضع أي خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل (الهاتف-الفاكس-أجهزة الطباعة وغيرها).

– عدم وضع غرف التدخين على ممر لغير المدخنين.

– يجب أن تكون الأسقف المستعارة من ألواح الألمونيوم سهلة التنظيف.

– مراعاة أن تكون الأرضيات من المواد الغير قابلة للإشتعال والقابلة للتنظيف بسهولة وتجنب أن تكون من الموكيت أو الفينيل.

– ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

– يجب أن تتوفر في المكان شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني.

– أن يكون ضغط الهواء في الداخل سالب أي أقل من الألماكن المجاورة ما بين (5-7) باســكل.

– يجب ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن 25 لتر/ثانية لكل شــخص مصممًا على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.

– يجب طرد الهواء للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.

– أن يكون نظام التهوئة قادر على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء بالصالة لكل ساعة وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل.

– يجب أن تكون مخارج الهواء على بعد 8 م على الأقل من المخارج أو المداخل الرئيسة والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.

– فصل نظام التهوية والتكييــف عن النظام المخصص لألماكن األخرى بحيث ال يســمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى (غير المخصصة للمدخنين).

عقوبات مخالفة نظام مكافحة التدخين

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التابعة لوزارة الصحة، في وقت سابق الغرامات والعقوبات المقررة نظامًا لمخالفة نظام مكافحة التدخين في الأماكن العامة وهي كالتالي:

– 200 ريال غرامة مالية عقوبة كل من يدخن في الحدائق أو الأماكن العامة أو الجهات الحكومية أو في مداخلها بمشافة أقل من 8 أمتار.

– 5000 ريال غرامة الترويج والإعلان والدعاية لأي نوع من أنواع التبغ في أي مكان.

– 5000 ريال غرامة بيع منتجات تبغ لا تحمل البيانات التي توضح التحذيرات الصحية والصور المعبرة، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

– 5000 ريال غر امة مالية بيع أي منتج من منتجات التبغ لمن هم دو 18 عام

– 5000 ريال غرامة مالية مهالفة بيع المعسل أو الجراك أقل من 500 جرام

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة بيع السجائر العادية في عبوة أقل من 20 سيجارة وبيع السيجارر الكوبي في عبوة أقل من 10 سجائر

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة عدم وضع صورة التحذيرات الصحية في مكان بارز بأماكن بيع التبغ أو أي من مشتقاته

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة لأي منشآة تجارية تسمح بالتدخين داخل مرافقها

– 20000 ريال غرامة مالية مخالفة إعادة تصنيع التبغ والمعسل والجراك والتنباك والتبغ المصبوغ والشمة والسويكة.