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صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتمويل المزارعين 

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صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتمويل المزارعين 

صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتمويل المزارعين 
http://almnatiq.net/?p=1054167
محررو المناطق

أطلق صندوق التنمية الزراعية مبادرة دعم المزاعين بالقروض الزراعية.

وبدأت مبادرة تمويل المشاريع الزراعية من صندوق التنمية الزراعية بتوقيع أول عقود الوثائق المؤقتة من قبل مركز الخدمة المتميز بمحافظة فيفاء برعاية من محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني وحضور مدير صندوق التنمية الزراعية بجازان المهندس أحمد بن عبدالله دراج.

وتضمنت باكورة المبادرة توقيع وثائق القرض مع عدد اثنين من المزارعين هما المزارع يحي حسين الأبياتي والمزارع يحي مفرح السلماني ويجري استكمال باقي وثائق المزراعين من قبل مركز الخدمة المتميز لصندوق التنمية الزراعية بفيفاء .

وتهدف مبادرة صندوق التنمية الزراعية من خلال الدعم بالوثائق المؤقتة الى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وخلق تنمية زراعية مستدامة .

كما تمنح قروضا زراعية مستردة وغير محددة تعتمد على حجم المشاريع الزراعية وتوفير الدعم اللازم حسب مساحة كل مزرعة .

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