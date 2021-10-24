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أمانة العاصمة المقدسة: إزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2

أمانة العاصمة المقدسة: إزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2

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أمانة العاصمة المقدسة: إزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2

أمانة العاصمة المقدسة: إزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2
http://almnatiq.net/?p=1054195
محررو المناطق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إزالة وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد  200.000م2 تقريباً.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن هذه الإزالات عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية .

 

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