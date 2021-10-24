أمانة العاصمة المقدسة: إزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إزالة وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد 200.000م2 تقريباً.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن هذه الإزالات عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية .
أزالت #وكالة_البلديات متمثلة في #بلدية_العمرة_الفرعية
تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد 200.000م2 تقريباً
عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية .#العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/LEM0QLk31W
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) October 25, 2021
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