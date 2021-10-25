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شاهد.. فيديو يوثق لحظة السطو على أحد محلات ينبع

شاهد.. فيديو يوثق لحظة السطو على أحد محلات ينبع

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شاهد.. فيديو يوثق لحظة السطو على أحد محلات ينبع

شاهد.. فيديو يوثق لحظة السطو على أحد محلات ينبع
http://almnatiq.net/?p=1054206
محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية سطو على أحد المحلات الصغيرة بمدينة ينبع البحر.

وبحسب ما تم تداوله يظهر اللصوص، وهم يمسكون بالسواطير داخل إحدى البقالات الصغيرة في حي السميري بينبع البحر.

كما يظهر الفيديو عدد ٥ أشخاص ملثمين يقومون بعملية السطو وسرقة النقود التي بداخل الصندوق.

وقد تزاحم اللصوص بحسب الفيديو على صاحب البقالة، الذي تفاجأ بعملية السطو، وإشهار الساطور في وجهه، حيث تمكنوا جميعا من أخذ ما يوجد بصندوق المحل من نقود، وفروا هاربين.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو المتداول، وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها.

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