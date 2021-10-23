بعد تصريحات بايدن.. وزير الطاقة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الوقود (فيديو)

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كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود.

وقال الوزير ردا على سؤال صحفي: ”لا أريد الرد على هذا لأنه يتجاوز مسؤولياتي، ولكن بصفتي مختص فني أتعامل مع المسائل الفنية”.

وأوضح وزير الطاقة: ”ارتفاع أسعار الوقود يأتي بسبب تضاعف سعر الإيثانول الذي يمزج بالوقود إلى 10 أضعاف، وانخفاض مخزون الوقود في الولايات المتحدة ووقف ما بين 2 و2.5 مليون برميل من الإنتاج بسبب الإعصار”.

جاء ذلك ردا على سؤال الصحفي الذي قال فيه: ”عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمراً قبل أيام ألقى فيه اللوم على السعودية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة كيف تردون على هذا؟”.

وأشار الوزير إلى أن ”استيراد النفط الخام لن يساعد على تخفيض الأسعار، مما سيساعد هو زيادة في وفرة الوقود”، مبينا:” أبرز بصفتي مختص فني ولا أعرف مدى دقة هذا الحد من تصدير الوقود”.