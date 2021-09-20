لهواة الألعاب والتطبيقات.. شاومي تطرح هواتفها الجديدة بمعالج فائق السرعة

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تستعد شركة “شاومي”، الصينية إطلاق هاتف بمعالج يقدم قدرات وسرعات رائعة لحامليه، خصوصا لهواة الألعاب والتطبيقات.

وذكر تقرير نشره موقع “Mydrivers” الصيني، أن الشركة تعتزم تزويد هواتفها الجديدة بمعالج من فئة “Snapdragon 898″، لتكون الوحيدة في العالم التي تطلق هاتفا بهذا المعالج الفريد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقالت مصادر، إن الهاتف الجديد الذي قد يأتي مدعوما بهذا المعالج هو من فئة “Xiaomi 12″، والذي سيحل محل “Mi 11”.

وسيدعم الجهاز الجديد بشاشة توفر رؤية فريدة عن طريق الانحناءات الجانبية مع تقليل الحواف إلى الحد الأدنى الممكن في الأسفل والأعلى.

ويأتي الهاتف الجديد مع مصفوفة “AMOLED” مدعمة تقنية “LTPO”، والتي توفر قدرات تبدأ من 1 هرتز وتصل إلى 120 هرتز.