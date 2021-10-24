بعد أداء برامج علاجية.. الغموض يحيط بمشاركة رباعي الهلال في الكلاسيكو أمام الأهلي

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قالت مصادر إن ياسر الشهراني، وسالم الدوسري، والكوري جانج سو، والبيروفي كاريلو، رباعي الهلال، أدوا، اليوم الإثنين، برامج علاجية وتأهيلية، ولم تتضح الصورة بعد حول مشاركتهم في الكلاسيكو أمام الأهلي الجمعة، وفقا لصحيفة “الرياضية”.

وكان الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة ليوناردو جارديم، بالتنسيق مع الجهاز الطبي قد قرر إراحة الثنائي سالم الدوسري وياسر الشهراني عن مران الهلال أمام الرائد.

ويعاني ياسر الشهراني من تجدد الآلام العضلية مما ابعده عن قائمة فريقه أمام الرائد.

ويواجه الهلال مضيفه الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعة القادمة، حيث ستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة.

وقررت لجنة المسابقة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وبناءً على رغبة النادي الأهلي، نقل الكلاسيكو إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بدلاً من إقامته في “الجوهرة المشعة”.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة وله مؤجلتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن بالترتيب ومعه في رصيد 11 نقطة من 9 جولات.