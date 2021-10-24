هل يتم إقرار جرعة رابعة أو سنوية لكورونا.. استشاري يُجيب (فيديو)

محررو المناطق

قال الدكتور تامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، إنه لا أحد يعرف حاليا هل سيتم إقرار جرعة رابعة أو سنوية لفيروس كورونا أم لا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحديده وفقا للدراسات المستقبلية.

وأضاف الخشان، خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الهدف الأساسي هو الخروج من هذه الجائحة، بكسر حلقة الانتشار، مشيرا إلى أن الفيروس سيستمر معنا ولن ينتهي.