منها مهارات رمي السهام.. 6 برامج تثقيفية واجتماعية في دار التربية للبنين بالرياض

محررو المناطق

نفذت دار التربية الاجتماعية للبنين، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الماضية، ستة برامج ثقافية واجتماعية لأيتامها المشمولين بالرعاية داخل الدار بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية وبمشاركة الكادر العامل معهم.

تضمنت البرامج مجموعة من الزيارات الخارجية والرحلات التثقيفية والرياضية للنوادي والمعارض والملتقيات مثل زيارة القرية الثقافية بمحافظة الدلم للتعرف على مناشطها والمشاركة فيها بالإضافة الى التجول في اسطبلات الخيول بمحافظة المزاحمية للتعرف على طرق العناية بالخيول وتربيتها مع التدريب البسيط على ركوبها وزيارة مركز رياضي لرمي السهام اختتمت بالتطبيق من الابناء لزيادة ثقتهم بأنفسهم ورفع الوعي الادراكي لديهم كما نفذت الدار ايضاً فعاليات وبرامج داخلية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية وبرنامج آخر توعوي عبارة عن ورشة عمل تدريبية عن الاسعافات الاولية بالتعاون مع كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية تم خلالها التعريف بالاسعافات الاولية وانواعها واهميتها البالغة مع التطبيق العملي في نهاية الدورة.

يشار إلى أن هذه البرامج ضمن خطط دور الإيواء لشغل اوقات المشمولين بالرعاية داخلها من فئة الأيتام واستكشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم النفسية والفردية ويحقق لهم رغباتهم الشخصية.