مصرع مواطن وابنه بحادث دهس مروع في قلوة (صورة)

محررو المناطق

وقع حادث دهس مروع في محافظة قلوة، بالباحة، أسفر عن مصرع مواطن وابنه.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن المواطن ونجله لقيا مصرعهما بعد نقلهما إلى مستشفى قلوة العام، متأثرين بإصابتهما.

وأضاف الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن الواقعة، والتي بدورها قامت بتوجيه فرقة إسعاف للموقع واتضح وقوع حادث دهس لشخصين.

وتابع: “على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصاب الأول وكانت حالته حرجة وتم التعامل معه إسعافياً”.

واشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى قلوة العام وبعد وصوله توفي، كما اتضح أن الحالة الثانية فارقت الحياة أيضًا.