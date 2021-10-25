مع دخول الشتاء.. نصيحة مهمة من استشاري أمراض معدية بشأن كورونا (فيديو)

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نصح د. ثامر الخشان -استشاري الأمراض المعدية للكبار، المواطنين بضرورة الحرص على تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية وتلقي الجرعة الثالثة من تطعيم كورونا.

وقال الخشان، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، اليوم الإثنين: “أشدد على أهمية تلقى لقاح الانفلونزا الموسمية، مع دخول فصل الشتاء، وكذلك الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا، ولا توجد اي إشكالية في توقيت تلقي كلا اللقاحين كما وجهت وزارة الصحة”.