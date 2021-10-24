مهزوما ومتعبا.. قائد الجيش الأفغاني السابق يجلس على الرصيف في أمريكا (صورة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هبة الله علي زاي، جالساً على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة.
وأثارت صورة القائد العسكري صاحب الرتبة العالية في مخيم للاجئين في فيرجينيا، جدلا حادا بين الأفغان، لاسيما أنه كان قد عين قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل.
وكانت صورة زاي التي تناقلتها العديد من الصحف الأفغانية، قد التقطت في لحظة بدا فيها حانيا رأسه، ناظرا إلى الأرض، وظهر مهزوما ومتعبا، على رصيف واحد من مخيمات اللاجئين.
هیبتالله علیزی یک هفته قبل از فروپاشی، بهحیث رئیس ستاد ارتش گماشته شد. او گفت: " این جنگ را میبریم."
او حالا در کمپ مهاجران افغان در ویرجینیا است. سرخورده از یک شکست تلخ.
بسیاری از سربازان ارتش افعانستان به وطن و سرزمین شان تعهد داشتند، اما همه قربانی خیانت رهبری مملکت شدند. pic.twitter.com/B1BsVRPNfS
— Mukhtar wafayee مختار وفایی (@Mukhtarwafayee) October 23, 2021
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