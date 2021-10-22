حكم نهائي بإيقاف شيخ قبيلة وتغريمه 400 ألف ريال بسبب قريبته

قضت محكمة جزائية، بإيقاف خدمات شيخ قبيلة بشكل نهائي، مع إلزامه بدفع مبلغ أربعمائة ألف ريال لإحدى قريباته.

وأكد مصدر أن المحكمة أصدرت حُكماً نهائياً مُكتسباً الصفة القطعية، وأن قريبة الشيخ حصلت على منحة ملكية قبل عشرين عاماً، ليقوم الشيخ ببيع الأرض والتصرف في ثمنها دون علمها وحرمانها من حصولها على أي منحة مستقبلاً، وفقا لـ”أخبار 24″.

وأضاف المصدر أن وكيل المدعية تقدم إلى محكمة التنفيذ بعد حصوله على الصك النهائي من المحكمة الجزائية، وبعد تغيب شيخ القبيلة عن جلسات المحكمة وتبليغه إلكترونياً عبر رسائل وزارة العدل ولم يحضر.

وأفاد بأنه تم تنفيذ المادة السادسة والأربعين بحقه، وإيقاف كافة خدماته المالية لحين سداد كامل المبلغ المستحق عليه.