أصيب بكورونا وتلقى جرعتين هل يحتاج للثالثة؟.. استشاري يجيب (فيديو)  

قال الدكتور تامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، إن من أصيب بفيروس كورونا وتلقى جرعتين من اللقاح يحتاج للجرعة الثالثة.
وأضاف الخشان، خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن اللقاح أثبت بشكل واضح جدا أنه أنجح من الإصابة السابقة في منع العدوى.
وتابع أن جميع القرارات الخاصة بجرعات كورونا تخضع لدرسات وأبحاث من قبل الجهات المختصة، مطالبا بالإلتزم بقرارات الجهات المعنية.
من أصيب بكورونا وتلقى جرعتين من اللقاح.. هل يحتاج للجرعة الثالثة؟#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/r7d3BaO208
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2021
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