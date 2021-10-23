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بعد شغب الجماهير واللعب العنيف.. غرامة 10 آلاف ضد الطائي ونجم الاتحاد

بعد شغب الجماهير واللعب العنيف.. غرامة 10 آلاف ضد الطائي ونجم الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1054317
محررو المناطق

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام نادي الطائي بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، على خلفية قيام جماهير ال نادي برمي 4 علب مياه تجاه مضمار الملعب خلال مباراته أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفتت لجنة الانضباط إلى أن جماهير نادي الطائي قامت برمي 4 علب مياه تجاه مضمار الملعب خلال مباراته أمام الأهلي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب اللقب، بما يُخالف المادة (52- 2)، كما تم إلزام نادي الطائي بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 139 من لائحة اللجنة.

كما قررت اللجنة تغريم نجم فريق الاتحاد، حمدان الشمراني 10 آلاف ريال، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، بسبب قيامه باللعب العنيف تجاه لاعب نادي الشباب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الحكم، بما يُخالف المادة (48-1-2) من اللائحة.

وأوضحت اللجنة أنه بجانب مباراة الإيقاف التلقائي بسبب حصول حمدان الشمراني على البطاقة الحمراء، تم إلزام لاعب نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

 

 

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