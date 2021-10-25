“عطيف في أزمة”.. الإصابة تباغت لاعب وسط الهلال من جديد

خضع اللاعب الدولي عبدالله عطيف لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لأشعة جديدة اليوم، حيث أثبتت تجدد موضع إصابته السابقة “غضروف الركبة”.

وقالت مصادر إن طبيب الهلال سيقرر فترة تغيب اللاعب الفترة المقبلة، بعد أن يضع البرنامج الطبي والتأهيلي قبل عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقا لـ”الرياضية”.

وأشارت إلى أن عطيف سيطلع الألماني بونيش، جرَّاح الإصابات الرياضية الذي أجرى عملية منظار للركبة في مدينة أوجسبورج الألمانية الشهر الماضي، على أن يأخذ باستشارته بالبرنامج أو العودة من جديد إلى المانيا.

وتعرض عطيف للإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي أوائل سبتمبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مواجهة فيتنام.