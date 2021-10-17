تحويل أكثر مناطق العالم جفافا لحقول ملونة.. ماذا تعرف عن ظاهرة ازدهار الصحراء؟ (فيديو)

محررو المناطق

نشرت قناة قناة “العربية”، مقطع فيديو سلط الضوء على ظاهرة ازدهار الصحراء، وكيفية تحويل أكثر مناطق العالم جفافا إلى حقول ملونة.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فإن ازدهار الصحراء هو نظام بيئي يحاول العلماء فك شفرته، إذ تلتحف أكثر الصحاري جفافا فجأة بالورود.

وترتبط ظاهرة ازدهار الصحراء بالبذور الكامنة، التي يمكن أن تظل مدفونة تحت الرمال لعقود، بينما تنتظر الحد الأدنى من الماء لتنبت ثم تتفتح.