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الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل

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الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=1054339
محررو المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير التعليم لرفع مستويات التصنيف الدولي لجامعات المملكة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به جامعة حائل في المسارات التعليمية وخدمة المجتمع، معربًا عن شكره للجهود في مجال حصول جامعة حائل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات.

واطلع على تقرير أعمال الصيانة المنجزة في فروع الجامعة بكل من محافظتي الحائط والشملي.

من جهته نوه رئيس جامعة حائل بدعم سمو أمير المنطقة للجامعة، مؤكدًا حرصه وجميع منسوبي الجامعة على كل ما يعود على تفوق الجامعة وطلابها وطالباتها وتأدية دورها في خدمة المجتمع المحلي.

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