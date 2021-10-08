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قنصلية المملكة في نيويورك تحذر المواطنين من الأمطار: قد تؤدي لحدوث فيضانات

قنصلية المملكة في نيويورك تحذر المواطنين من الأمطار: قد تؤدي لحدوث فيضانات
http://almnatiq.net/?p=1054364
محررو المناطق:

حذرت قنصلية المملكة في نيويورك، من هطول أمطار غزيرة ابتداءً من مساء اليوم، في ولاية نيويورك وولاية نيوجرسي، مطالبة جميع المواطنين بتوخي الحذر.

وأوضحت القنصلية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن السلطات المحلية في ولاية نيويورك وولاية نيوجرسي أصدرت تحذيرات بتوقع هطول أمطار غزيرة ابتداءً من مساء اليوم، لافنة إلى أن الأمطار قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.

وأهابت قنصلية المملكة في نيويورك، جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلطات المحلية، معلنة أرقام الطوارئ التالية : (917-690-2663 ، 917-690-0414).

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