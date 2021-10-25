احدث الأخبار

ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون
صحة
 خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال
أبرز المواد
 استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عقوبة التحايل الإلكتروني في إجابات “المنصة”
أبرز المواد
 بيان رئاسي لقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.. أبرز النتائج
أبرز المواد
 الصحة العالمية عازمة على شرائه.. “حبة سحرية” لعلاج كورونا مقابل 10 دولارات
أبرز المواد
 قنصلية المملكة في نيويورك تحذر المواطنين من الأمطار: قد تؤدي لحدوث فيضانات
أبرز المواد
 الشمندر الأحمر.. علاج سحري للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية
أبرز المواد
 ضبط مقيم بحوزته 101,250 كيلو جرام من مادة القات المخدر بمكة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على 3 محافظات بالمدينة المنورة 
محليات
ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون

ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون

صحة
خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين

خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

أبرز المواد
استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد

استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد

أبرز المواد

الصحة العالمية عازمة على شرائه.. “حبة سحرية” لعلاج كورونا مقابل 10 دولارات

الصحة العالمية عازمة على شرائه.. “حبة سحرية” لعلاج كورونا مقابل 10 دولارات
http://almnatiq.net/?p=1054365
المناطق- وكالات:

تبدو منظمة الصحة العالمية عازمة على شراء عقاقير صنعت خصيصاً لمرضى كوفيد-19 الذين توصف أعراضهم بالمتوسطة، في مقابل 10 دولارات فقط للوصفة العلاجية الواحدة، في واقعة أثارت أملا كبيرا في إمكانية إتاحة الأدوية الجديدة للدول الفقيرة.

وبحسب ما ذكرته تقاير إعلامية، فإن المنظمة العالمية تأمل في أن تتوصل بحلول نهاية نوفمبر المقبل إلى صفقة لشراء عقار يُتناول بالفم خارج العيادات، علما بأنه لا يوجد حاليا سوى حبّة مضادة للفايروسات توصلت إليها شركة ميرك وشركاه الدوائية الأمريكية، التي تتوقع إقرار دوائها الجديد خلال الشهر القادم.

وقالت الصحة العالمية، في بيان لها في وقت سابق، إنها تأمل بإتاحة عقاقير كوفيد-19 لما لا يقل عن 120 مليون مريض بالوباء خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وبحسب الصحة العالمية، فإن الأدوية التي قال الأطباء إنها أثبتت جدواها في معالجة كوفيد-19 هي حالياً: بخاخ بوديسونايد (اسمه التجاري بلميكورت)، وهي من إنتاج شركة أسترازينيكا، ويوصف لمن فاقت أعمارهم 65 عاماً.

وهناك أيضا عقار ديكساميثاسون (واسماه التجاريان هما أوزوردكس، وبايكادرون)، وهو من إنتاج شركات عدة أبرزها أسبين وحكمة فارماسوتيكالز، وأظهرت تجارب سريرية جدواه في منع وفاة مرضى الوباء الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أن هناك دواء توسيليزوماب (اسماه التجاريان روآكتيرما وآكتيرما)، وهو من منتجات شركات عدة أبرزها روش السويسرية. ويوصف لبعض المرضى المنومين في المشافي.

روابط ذات صلة

هل يقلل لقاح كورونا من احتمالية الوفاة بالفيروس؟.. دراسة توضح

هل يقلل لقاح كورونا من احتمالية الوفاة بالفيروس؟.. دراسة توضح
مع دخول الشتاء.. نصيحة مهمة من استشاري أمراض معدية بشأن كورونا (فيديو)

مع دخول الشتاء.. نصيحة مهمة من استشاري أمراض معدية بشأن كورونا (فيديو)
فرق رهيب تحدثه لقاحات كورونا في الرئتين لدى المطعمين وعكسهم

فرق رهيب تحدثه لقاحات كورونا في الرئتين لدى المطعمين وعكسهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*