احدث الأخبار

ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون
صحة
 خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال
أبرز المواد
 استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عقوبة التحايل الإلكتروني في إجابات “المنصة”
أبرز المواد
 بيان رئاسي لقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.. أبرز النتائج
أبرز المواد
 الصحة العالمية عازمة على شرائه.. “حبة سحرية” لعلاج كورونا مقابل 10 دولارات
أبرز المواد
 قنصلية المملكة في نيويورك تحذر المواطنين من الأمطار: قد تؤدي لحدوث فيضانات
أبرز المواد
 الشمندر الأحمر.. علاج سحري للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية
أبرز المواد
 ضبط مقيم بحوزته 101,250 كيلو جرام من مادة القات المخدر بمكة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على 3 محافظات بالمدينة المنورة 
محليات
ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون

ما هي أسباب وأعراض التهاب الغدد اللعابية؟..”أطباء أنف وحنجرة” يوضحون

صحة
خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين

خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

أبرز المواد
استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد

استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد

أبرز المواد

الشمندر الأحمر.. علاج سحري للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية

الشمندر الأحمر.. علاج سحري للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=1054369
المناطق ـ وكالات:

قال مركز الصحة الألماني إن الشمندر الأحمر يعد صديقا للقلب؛ حيث إنه يحمي من الإصابة بأزمات قلبية.

وأوضح المركز أن الشمندر الأحمر غني بمادة “البيتين”، التي لديها القدرة على خفض مستويات الحمض الأميني السام “الهوموسيستين”، وبهذه الطريقة تحمي مادة “البيتين” من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي الشمندر الأحمر على النترات، التي يتم تحويلها إلى مادة “نتريت” في الجسم، التي تحفز إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، الذي يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم نتيجة لذلك، مما يقي من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

 

ويزخر الشمندر الأحمر أيضا بحمض الفوليك، الذي يحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

 

وتعمل مادة “البيتين” أيضا على تحفيز وظيفة خلايا الكبد وتقوي المرارة، ومن ثم فهي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد والقنوات الصفراوية.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تعرف مادة “البيتين” أيضا باسم “ثلاثي ميثيل الجليسين” (TMG) وتعتبر “مُحسِّنا للمزاج”؛ حيث يمكنها أن تزيد من إفراز مستوى “السيروتونين” المعروف باسم هرمون السعادة.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم

الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم
نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي

نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي
لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*