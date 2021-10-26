استغرق 4 سنوات.. طالبة بعسير تبتكر جهازا لكشف الأسلحـة والمخدرات عن بعد

محررو المناطق:

كشفت طالبة تدرس في جامعة الملك خالد بعسير، تفاصيل نجاحها في اختراع جهاز يكشف عن الأسلحـة والمخدرات عن بعد، مشيرة إلى أنها سجلته رسميا في الملكية الفكرية.

وقالت الطالبة التي تدعى نورة الحدري (19 عاما)، إن ابتكارها مزود بمتحكم من نوع الأردينو ميجا الذي يسيطر على التهريب بطريقة أكثر حداثة ودقة، وكاميرات دقيقة 4k، مشيرة إلى أنها استغرقت 4 سنوات متواصلة حتى تمكنت من إنجازه.

وتابعت:” الهدف من الابتكار يكمن في مساندة رجال الأمن في الكشف عن الممنوعات، والأسلحـة غير المرخصة، ويسهم في حفظ الأمن وسلامته ويحد من الجريمة في المجتمع موضحة أنها تلقت دعما كافيا من أسرتها ومعلمتها أثناء إعداد مشروعها”.

وكشفت نورة الحدري، أن عمرها الصغير حال دون قبول اختراعها من قبل إحدى الشركات، إذ يعد العمر المسموح لتبني الاختراعات من الجهات المسؤولة 21 عاما، مناشدة في الوقت ذاته الجهات المختصة بقبول اختراعها والاستفادة منه.