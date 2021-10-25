“التعليم” تكشف عقوبة التحايل الإلكتروني في إجابات “المنصة”

محررو المناطق:

جددت وزارة التعليم تأكديها على تطبيق اللوائح عند كشف التحايل الإلكتروني بشأن الاختبارات الإلكترونية، محذرة في الوقت نفسه طلاب وطالبات التعليم العام من نشر الأسئلة أو الترويج لأسئلة وهمية ونشر شائعات حول الاختبار وتفاصيله.

وبحسب الإصدار الأول لدليل السلوك الرقمي لمنصة مدرستي، فإن من أمثلة التحايل الإلكتروني؛ أن يقوم شخص آخر بالإجابة على أسئلة الاختبارات الإلكترونية نيابة عن الطالب أو تأدية الاختبار نيابة عنه، وأكدت التعليم أنه سيتم حذف درجة الاختبار تلقائيا من نظام الرصد، مع ضرورة الالتزام بالأمانة الأكاديمية وتجنب الغش مع الآخرين ومصادره، مثل الإنترنت ومجموعات الدراسة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت التعليم، عبر دليل السلوك الرقمي، بضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى وقواعد الإملاء في المشاركات الإلكترونية، وعدم إرسال الملفات التجسسية والتخريبية، وعدم إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية والاختصارات خلال المشاركات الإلكترونية، مع استخدام الجمل القصيرة والمختصرة لإيصال الفكرة.

أيضا الحرص على العلاقة الجدية المباشرة بموضوع النقاش المحدد من قبل المعلم، والتحلي بالصبر عند انتظار الرد من شخص داخل ساحات النقاش الدراسية، وتجنب السرقة العلمية والأدبية للأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم تقديمها.

وكشفت التعليم، أن من المخالفات الرقمية التي تطبق بحقها عقوبات تتمثل في استخدام معلومات أو مواد محمية بأنظمة الحقوق الفكرية، أو إرسال رسائل تحمل صور كراهية، أو محتوى تهديديا، أو تشهيرا، أو التحايل الإلكتروني بحيث يقوم شخص آخر بتنفيذ الأعمال المكلف بها الطالب عند تقديم الواجبات.