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“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير

“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1054387
المناطق ـ عسير :

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء،على منطقة عسير، متوقعًا تكون أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وتنومه وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7مساءً.

كما أصدرتنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، متوقعًا تكون ضباب تشمل تأثيرات تدني في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

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