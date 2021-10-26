خبير فلكي: هذا سر الاختفاء التدريجي للزواحف والعقارب والثعابين

محررو المناطق:

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الزواحف والعقارب والثعابين، تبدأ بالاختفاء التدريجي خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن هذه علامة على بداية البوادر الشتوية.

وقال الزعاق، في تصريحات متلفزة، أن الزواحف ستظل كامنة في مخابئها طوال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتبدأ بالظهور مجدداً مع بداية الربيع، وأول ما يظر منها الصغير وآخر ما يظهر منها المسن وخاصة الحيات.

وبحسب الخبير الفلكي، فإن علاقة البحر والحشر والبشر بالمناخ علاقة تلازمية، إذ يستدل بعلامات لمعرفة المواسم.. فهيجان البحر دليل بداية الصيف، واختفاء الزواحف دليل بداية الشتاء. وتابع: ظهور الحشرات كالجعلان دليل بداية الربيع.