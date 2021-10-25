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أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

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أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال

أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال
http://almnatiq.net/?p=1054399
المناطق- واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر 58 وظيفةً مؤقتةً لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعةً لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى مراقب ميداني (تشوه بصري).

وأوضحت الأمانة انه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم – إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ الموافق 28-10-2021م على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/Optical-distortion-monitor.aspx

واشترطت الأمانة بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة ، وأن يكون عمره مابين (20-35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

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