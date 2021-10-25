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الإيسيسكو ترحب بنتائج القمة الأولى لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

الإيسيسكو ترحب بنتائج القمة الأولى لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

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الإيسيسكو ترحب بنتائج القمة الأولى لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

الإيسيسكو ترحب بنتائج القمة الأولى لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=1054417
المناطق- واس:

رحّبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بنتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي استضافتها مدينة الرياض، بغية توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط، ودعم جهود المجتمع الدولي في هذا المجال.

وثمّن البيان الصادر عن المنظمة، قرارات القمة التي تُعد خطوة حاسمة على طريق إدراك العالم حجم المخاطر المحدقة بالبيئة، باستنادٍ إلى التحرُّك العملي غير المسبوق الذي بادرت به المملكة في التهيئة لاستيعاب الطاقات وحشد الإمكانات عبر مبادرة “السعودية الخضراء”.

وأكّدت تقديرها الكبير لما تنطوي عليه مبادرتا الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء، من رؤية ذات أبعاد طموحة، تتمثل فيما أعلنه سمو ولي العهد، من استهداف زراعة 50 مليار شجرة بالمنطقة، في برنامج هو الأكبر من نوعه لإعادة التشجير في العالم، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وتحقيق المملكة الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

كما أكّدت استعدادها الدائم للتعاون مع الجهات المعنية في المملكة وغيرها من الدول الأعضاء ودول العالم، على درب تحقيق النتائج المنشودة من هذه المبادرات الرائدة.

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