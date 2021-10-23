وفاة يمني بعد تعرضه لجلطة عقب إصدار ميليشيا الحوثي حكمًا بإعدام نجله

محررو المناطق:

توفي أحد المواطنين اليمنيين، بعدما تعرض لجلطة، جراء إصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية، حكما بالإعدام على نجله القاصر بمحافظة الحديدة، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وكشف المحامي عبدالمجيد صبره، تفاصيل وفاة المواطن اليمني، مشيرا إلى أنه يدعى “أحمد سالم ساجد”، وأصيب بجلطة بعد سماعه إصدار الحوثيين حكم إعدام ولده إبراهيم، لينقل على إثرها لغرفة الإنعاش في أحد مستشفيات الحديدة ويلفظ أنفاسه هناك.

وبحسل صبره، فإنه وبسبب الخوف والرعب والحزن الذي لحق بأقارب المختطفين والمعتقلين لدى الحوثيين بعد إعدام الضحايا التسعة في قضية مقتل الصماد، تعرض والد المعتقل ابراهيم أحمد سالم ساجد لجلطة عندما وصل له خبر أنه صدر في حق ابنه حكم بالإعدام.

واعتقل إبراهيم من قبل ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2016، من فندق الشام في مديرية رداع بمحافظة البيضاء بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية. وذكر صبره أن والد المعتقل نقل إلى مستشفى في الحديدة في 11 أكتوبر الجاري وزادت المضاعفات، قبل أن يفارق الحياة.

ونهاية الشهر الماضي، أعدمت ميليشيا الحوثي 9 مواطنين بينهم قاصر، بتهمة ملفقة ومزاعم المشاركة في مقتل القيادي الحوثي والمطلوب على لائحة تحالف دعم الشرعية للإرهابيين الحوثيين، صالح الصماد، بغارة جوية للتحالف.