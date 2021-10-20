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عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟

عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟

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عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟

عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟
http://almnatiq.net/?p=1054435
محررو المناطق:

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال ورد إليه بشأن: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره، فقام بإرجاعه من ماله الخاص، وهل هو من الربام المحرم أم لا؟

وكان أحد الأشخاص قد وجه تساؤلا للسليمان، قال فيه إن والدته أعطته مالا لاستثماره فخسره، ويريد أن يعطيها من حقه مبلغا أكثر من الأموال حتى لا تحزن وتتكدر، فما هو حكم ذلك.

وذكر عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا الفعل هو من قبيل الإحسان والبر للوالدة بتعويضها عما حصل من خسارة.

وبين أن المحظور في هذه الأمر أن يكون هناك اشتراط قبل أخذ الأموال يتعلق بأخذ نسبة معينة من الأرباح، أما محاولة تعويض الأم ورفع الحزن عنها وإدخال السرور عليها، فلا بأس في ذلك.

 

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