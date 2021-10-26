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غادة المطيري: مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول بالعالم لخلق تأثير إيجابي للبشرية

غادة المطيري: مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول بالعالم لخلق تأثير إيجابي للبشرية

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غادة المطيري: مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول بالعالم لخلق تأثير إيجابي للبشرية

غادة المطيري: مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول بالعالم لخلق تأثير إيجابي للبشرية
http://almnatiq.net/?p=1054436
محررو المناطق

قالت البروفيسورة غادة مطلق المطيري، باحثة ورائدة سعودية وعضو في هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا، إن مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول الشبابية في العالم بهدف خلق تأثير إيجابي للبشرية.

وأضافت “المطيري”، خلال كلمتها في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، أن هذه المبادرة تعتبر منصة للتعاون والشراكة مع دول العالم، وأيضا تناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

وانطلقت منذ قليل، في الرياض، النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

وتشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، تجمع قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

 

 

 

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