ضبط مفحِّط حي طويق بالرياض وإحالته للهيئة المرورية

محررو المناطق

تمكنت القوات الأمنية من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي طويق بالرياض، وإحالته للهيئة المرورية.

وقال “المرور” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجاوبًا مع بلاغ من مواطن:”نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وكان قد أوضح المواطن في بلاغه، أن قائد إحدى المركبات مارس التفحيط على طريق الأمير عبدالرحمن بن سعود بحي طويق بالرياض، عصر أمس الإثنين.