باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق

محررو المناطق

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الطقس المتوقَّع اليوم الثلاثاء، يميل للاعتدال نهارًا، ويميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.

وقال “الحصيني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان، إضافة إلى اليمن وأجزاء من سلطنة عُمان وجنوب وشرق الإمارات، تُسبق برياح مثيرة للأتربة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.